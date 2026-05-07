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Super Micro Computer Aktie: Comeback nach den Zahlen - ist SMCI zurück im KI-Boom?

Die Aktie von Super Micro Computer hat nach den jüngsten Quartalszahlen wieder deutlich an Schwung gewonnen. Nach einer Phase hoher Volatilität, enttäuschter Erwartungen und anhaltender Fragen rund um Margen, Lieferketten und Vertrauen am Kapitalmarkt meldet sich SMCI mit starkem Umsatzwachstum und einem optimistischen Ausblick zurück. Der KI-Boom bleibt der zentrale Treiber: Supermicro profitiert weiterhin von der Nachfrage nach leistungsstarken Servern, GPU-Systemen, Flüssigkühlung und kompletten Rechenzentrumslösungen. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, ob die Aktie nach der jüngsten Erholung tatsächlich vor einem nachhaltigen Comeback steht - oder ob der Markt nur kurzfristig auf bessere Zahlen reagiert.

In unserer heutigen Analyse werfen wir einen Blick auf die aktuellen Quartalszahlen, die Prognose für das kommende Quartal und die wichtigsten Entwicklungen rund um Supermicro. Außerdem ordnen wir ein, wie stark das Unternehmen weiterhin vom KI-Infrastrukturboom profitieren kann, welche Rolle Partnerschaften mit NVIDIA, AMD und Intel spielen und welche Risiken Anleger trotz der jüngsten Kursstärke im Blick behalten sollten. Denn eines bleibt klar: SMCI ist eine der spannendsten, aber auch volatilsten Aktien im KI-Sektor - mit großem Potenzial, aber ebenso hohen Erwartungen.

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