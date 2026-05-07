9. April 2026 - Vancouver, BC / IRW-Press / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) ("Equinox Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/equinox-gold-corp/) freut sich, die Produktionsergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2026 ("Q1" oder das "Quartal") bekannt zu geben, zusammen mit einem Update zum Betrieb seiner beiden wichtigsten kanadischen Standorte: der Goldmine Valentine ("Valentine") in Neufundland und Labrador sowie der Goldmine Greenstone ("Greenstone") in Ontario. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt.

Darren Hall, CEO von Equinox Gold, kommentierte: "Equinox Gold hat ein starkes erstes Quartal hinter sich und produzierte 197.628 Unzen Gold, darunter 87.402 Unzen aus unseren beiden kanadischen Betrieben. Es wird erwartet, dass sich die kanadische Produktion auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren wird, da die Anlagen weiter hochgefahren werden, unterstützt durch stetige Beiträge aus Nicaragua und Mesquite. Insgesamt wird erwartet, dass unsere Betriebe im aktuellen Goldpreisumfeld einen starken Cashflow generieren und damit die Umsetzung eines zweigleisigen Kapitalrückführungsprogramms unterstützen.

"In Greenstone liefern die im Jahr 2025 eingeleiteten Verbesserungsprogramme weiterhin positive Ergebnisse, wobei die Winterförderraten im Durchschnitt bei 180.248 Tonnen pro Tag ("tpd") lagen, was den Erwartungen und der Leistung im vierten Quartal 2025 entspricht. Der Durchsatz der Aufbereitungsanlage lag im ersten Quartal 2026 bei durchschnittlich 24.544 tpd, wobei an 51 % der Tage die Nennkapazität (27.000 tpd) überschritten wurde, verglichen mit 36 % im vierten Quartal 2025. Das Team konzentriert sich auf die weitere Optimierung und die Erschließung von zusätzlichem Wert aus dem Projekt, im Einklang mit dem im aktualisierten technischen Bericht dargelegten langfristigen Profil.

Valentine läuft weiterhin gut an, wobei die Aufbereitungsanlage im gesamten Quartal durchschnittlich 6.192 tpd verarbeitete, was 90 % der Nennkapazität (6.850 tpd) entspricht, und im Februar und März 101 % der Nennkapazität. Wir betreiben zudem aktive Exploration auf der Liegenschaft, knüpfen an die im Februar bekannt gegebenen Explorationserfolge an und treiben die Pläne für die Phase-2-Erweiterung voran, die zusammen die Produktion steigern und die Lebensdauer dieses Kernprojekts verlängern sollen.

Der Verkauf unserer brasilianischen Betriebe in Verbindung mit dem starken Cashflow aus unseren in Betrieb befindlichen Minen ermöglichte es uns, im Laufe des Quartals Schulden in Höhe von 990 Millionen Dollar zu tilgen. Mit einer gestärkten Bilanz und Vertrauen in unsere langfristigen Aussichten haben wir am 26. März 2026 unsere erste Dividende in Höhe von 0,015 US-Dollar pro Aktie ausgezahlt.

Im gesamten Portfolio treiben wir die Exploration voran, um das organische Wachstum zu unterstützen, während wir technische Studien sowohl bei Castle Mountain als auch bei Los Filos vorantreiben, die zusammen das Potenzial haben, mehr als 450.000 Unzen an zusätzlicher Jahresproduktion beizusteuern, sobald sie in Betrieb sind.

Die Schaffung von bedeutendem, langfristigem Shareholder-Value durch operative Exzellenz, disziplinierte Kapitalallokation und die erfolgreiche Umsetzung organischer Wachstumschancen bleibt unser Leitstern. Wir schätzen die Unterstützung unseres Teams und unserer Aktionäre, während wir gemeinsam daran arbeiten, einen führenden, auf Nord-, Mittel- und Südamerika fokussierten Goldproduzenten aufzubauen."

Highlights des 1. Quartals

- Produktion von 197.628 Unzen Gold, darunter 60.338 Unzen aus Greenstone, 27.064 Unzen aus Valentine, 13.174 Unzen aus Mesquite, 81.280 Unzen aus Nicaragua, 13.473 Unzen aus Brasilien und 2.299 Unzen aus Castle Mountain.

- Ressourcenerweiterung und Explorationsbohrungen werden fortgesetzt im gesamten Portfolio

o Bekanntgabe der neuen hochgradigen Goldentdeckung "Minotaur" bei Valentine, 8 km nördlich der Aufbereitungsanlage, sowie weitere Identifizierung einer konsistenten Goldmineralisierung in der Frank-Zone, entlang des Trends der bestehenden Mineralreserven.

- Kanadische Produktion auf 543.000 Unzen pro Jahr für den Zeitraum 2026-2036 geschätzt, basierend auf neuen technischen Berichten (siehe Pressemitteilung vom 30. März 2026)

o Greenstone: Durchschnittlich 320.000 Unzen pro Jahr; Möglichkeiten zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine und zum Produktionswachstum durch Untertage-Mineralressourcen, Lagerstätten in der Nähe der Mine und regionale Lagerstätten sowie eine Steigerung des Durchsatzes der Aufbereitungsanlage.

o Valentine: Durchschnittlich 223.000 Unzen pro Jahr bei erfolgreichem Abschluss der Phase-2-Erweiterung; geschätzte Kapitalkosten von 414 Millionen Dollar und Bauzeit von 24 Monaten; Finanzierung der Erweiterung durch Cashflow und verfügbare Kreditlinie; Möglichkeiten zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine durch die Frank-Zone und zukünftige Explorationserfolge.

Details zur Telefonkonferenz für das 1. Quartal

Equinox Gold wird seine ungeprüften Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. März 2026 endende Quartal am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, nach Börsenschluss veröffentlichen. Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 7. Mai 2026, um 7:00 Uhr PT (10:00 Uhr ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse zu erörtern. Der Webcast steht bis zum 7. November 2026 auf der Website von Equinox Gold als Aufzeichnung zur Verfügung.

Telefonkonferenz

Gebührenfrei in den USA und Kanada: 1-833-752-3366

Internationale Anrufer: +1 647-846-2813

Webcast-Login

https://www.equinoxgold.com/financials/

Details zur Jahres Hauptversammlung

Equinox Gold hält seine ordentliche Hauptversammlung ("Jahreshauptversammlung") am Donnerstag, dem 7. Mai 2026, ab 13:30 Uhr PT ab. Informationen zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung wurden an die Aktionäre versandt und stehen auch unter www.EquinoxGold.com/shareholder-events zum Download bereit. Aktionäre, die nicht persönlich an der Jahreshauptversammlung teilnehmen können, sind eingeladen, online teilzunehmen.

Persönliche Teilnahme

Suite 3500, 1133 Melville Street, Vancouver, BC

Online-Teilnahme

https://meetnow.global/MFXHRPJ

Jährliche Einreichungen

Das Jahresinformationsformular von Equinox Gold, das Informationsschreiben der Geschäftsleitung und weitere Unterlagen zur Hauptversammlung stehen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca, auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar und auf der Website von Equinox Gold unter https://www.equinoxgold.com/corporate-governance/filings zum Download bereit. Das Formular 40-F des Unternehmens steht auf EDGAR zum Download bereit.

Über Equinox Gold

Equinox Gold (TSX: EQX, NYSE-A: EQX) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das auf Wachstum ausgerichtet ist und über eine starke Basis aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie eine Pipeline von Entwicklungs- und Expansionsprojekten verfügt. Das Unternehmen wurde von dem renommierten Bergbauunternehmer Ross Beaty gegründet und wird von ihm geleitet. Es wird von einem erfahrenen Führungsteam mit umfassender Expertise geleitet und konzentriert sich auf disziplinierte Umsetzung, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung. Equinox Gold bietet Anlegern ein bedeutendes Engagement im Goldsektor mit einem diversifizierten Portfolio und einem klaren Wachstumskurs. Erfahren Sie mehr unter http://www.equinoxgold.com/ oder kontaktieren Sie mailto:ir@equinoxgold.com.

Kontakt bei Equinox Gold

Ryan King

Executive Vice President, Capital Markets

Tel.: 778.998.3700

E-Mail: mailto:Ryan.King@equinoxgold.com

E-Mail: mailto:ir@equinoxgold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person & technische Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Matthew MacPhail, P.Eng., Senior Vice President Business Planning and Technical Services bei Equinox Gold und einer "qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Warnhinweise & zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Informationen zum Finanzausblick enthalten (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen"). Die tatsächlichen Betriebsergebnisse und die daraus resultierenden Finanzergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Beträgen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören: die strategische Vision des Unternehmens und seine Erwartungen hinsichtlich des Explorationspotenzials, der Produktionskapazitäten, des Wachstumspotenzials, der Expansionsprojekte und der zukünftigen finanziellen oder operativen Leistung, einschließlich der Aktionärsrenditen; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin eine vierteljährliche Dividende zu zahlen, sowie die Höhe der Dividende; den fortgesetzten Erwerb von Stammaktien durch das Unternehmen im Rahmen seines normalen Rückkaufprogramms; Erwartungen hinsichtlich der Betriebe Greenstone und Valentine, einschließlich des Erreichens der Auslegungskapazität und der erwarteten Produktion; Produktions- und Kostenprognosen; potenzielle zukünftige Abbaumöglichkeiten rund um Valentine; das Potenzial für die Phase-2-Erweiterung bei Valentine; den voraussichtlichen Zeitplan und die Entwicklung von Castle Mountain Phase 2, den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie die Wirksamkeit des Fast-41-Programms; und das Potenzial für eine Wiederaufnahme des Betriebs bei Los Filos. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise durch die Verwendung von Wörtern wie "wird", "Wachstum", "Steigerung", "erwarten", "erreichen", "voraussehen", "erbringen" und "anstreben" identifiziert sowie durch ähnliche Ausdrücke und Formulierungen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten" oder "sollten", oder die negative Konnotation solcher Begriffe. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Erwartungen angemessen sind, stellen sie keine Garantien dar und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in sie gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens, darunter: das Erreichen von Explorations-, Produktions-, Kosten- und Entwicklungszielen; der Hochlauf und das Erreichen der Auslegungskapazität bei Valentine und Greenstone; die rechtzeitige Erteilung der Genehmigungen für Castle Mountain und der Beginn der Bauarbeiten für Phase 2; die Genehmigung und der Beginn der Erweiterung von Valentine Phase 2; stabile Goldpreise und Inputkosten; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Genauigkeit der Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen; erfolgreiche langfristige Vereinbarungen mit den Gemeinden von Los Filos, die Bewältigung von Betriebsunterbrechungen und die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Betriebs; die Einhaltung von Minenplänen und Zeitplänen, erwartete Erzgehalte und Gewinnungsraten; das Ausbleiben von Arbeitsunterbrechungen oder ungeplanten Verzögerungen; produktive Beziehungen zu Arbeitern, Gewerkschaften und Gemeinden; die Aufrechterhaltung und rechtzeitige Erteilung von Genehmigungen und behördlichen Zulassungen; die Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsvorschriften; sowie eine konstruktive Zusammenarbeit mit indigenen und kommunalen Partnern. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören diejenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens vom 20. Februar 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, sowie im Abschnitt "Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft" im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Equinox Gold beschrieben sind; beide Dokumente sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca, auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar und auf der Website von Equinox Gold unter www.equinoxgold.com verfügbar. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und können sich ändern. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder Änderungen daran öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder andere Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte das Unternehmen zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, darf daraus nicht geschlossen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

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