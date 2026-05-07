Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nicht an das Plus vom Vortag anknüpfen können und tief im Minus geschlossen. Nach einem hoffnungsvollen Start bröckelten die Gewinne im Tagesverlauf nach und nach ab und kippten schliesslich ins Minus. Zwar gab der Ölpreis merklich nach, doch im Nahost-Konflikt verflogen die Hoffnungen auf einen raschen Deal zwischen den USA und dem Iran zusehends. An den Aktienmärkten überwog nach den kräftigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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