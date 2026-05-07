Paris / London / Zürich - Nach der jüngsten Erholung sind Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag eingeknickt. Der EuroStoxx 50 schloss 0,90 Prozent tiefer bei 5.972,65 Punkten. Ausserhalb der Eurozone verlor der Zürcher SMI 1,11 Prozent auf 13.135,43 Zähler. Der FTSE 100 in London gab vor allem aufgrund schwacher Ölwerte um 1,55 Prozent auf 10.276,95 Punkte nach. Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab