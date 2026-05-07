Nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen beiden Handelstage haben die Anleger am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt Gewinne mitgenommen. Weder die weiter sinkenden Ölpreise noch neue Rekordstände an den US-Börsen konnten dem DAX zusätzlichen Auftrieb verleihen. Im Tagesverlauf rutschte der deutsche Leitindex zunehmend ins Minus und beendete den Handel 1,02 Prozent tiefer bei 24.663,61 Punkten. Damit erwies sich die Marke von 25.000 Punkten erneut als zu hohe Hürde.Der MDAX verlor 0,69 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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