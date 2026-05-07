© Foto: Andrej Sokolow/dpaDie Qualcomm-Aktie mit dem größten Tagessprung seit Wochen: Ein Milliarden-Rückkauf, ein AR-Deal mit Snap und ein Datencenter-Auftrag sorgen für Aufsehen. Was steckt dahinter?Die Aktie von Halbleiterhersteller und Apple-Zulieferer Qualcomm legt am Donnerstag zeitweise um bis zu 15 Prozent zu und erreichte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit knapp zwei Jahren bei 223 US-Dollar. Im Tagesverlauf gaben die Papiere einen Teil der Gewinne wieder ab und lagen kurz vor US-Handelsschluss noch knapp 6 Prozent im Plus. Das Handelsvolumen lag auf dem Doppelten des üblichen Tagesdurchschnitts. Auslöser ist eine ungewöhnlich breite Nachrichtenlage: Qualcomm hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im …Den vollständigen Artikel lesen
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