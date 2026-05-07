Vereinbarung schafft Rahmen für eine verwaltete Enterprise-AI-Cloud, die für geschäftskritische Workloads konzipiert ist

SAN ANTONIO, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein globaler Anbieter von KI-Infrastruktur und -Lösungen für Unternehmen, und AMD haben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) bekannt gegeben, mit der ein Rahmen für eine mehrjährige strategische Partnerschaft geschaffen wird. Ziel ist die Entwicklung einer speziellen Enterprise-AI-Cloud für regulierte Unternehmen und souveräne Workloads, bei denen Sicherheit, Governance und Rechenschaftspflicht unverzichtbar sind.

Das derzeit vorherrschende Modell verlangt von Unternehmen, dass sie GPU-Kapazitäten stundenweise mieten und die betriebliche Last - einschließlich Integration, Sicherheit und Rechenschaftspflicht - selbst tragen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll dieses Modell umgekehrt werden, indem AMD Instinct-GPUs und EPYC-CPUs in eine vollständig verwaltete und geregelte Infrastruktur integriert werden. Mit diesem Ansatz wollen die Unternehmen eine neue Kategorie von verwalteter KI-Infrastruktur für Unternehmen etablieren, bei der dedizierte AMD-Rechenleistung in ein geregeltes, verwaltetes Betriebsmodell eingebettet ist, wobei Rackspace die gesamte Infrastruktur - vom Chip bis zum Ergebnis - kontrolliert.

"Da Unternehmen KI aus dem Labor in Produktionsumgebungen übertragen, fragen sie sich, wem sie dort den Betrieb anvertrauen können", sagt Gajen Kandiah, CEO von Rackspace Technology. "Die Steuerung der KI-Infrastruktur in regulierten Umgebungen mit klar definierten Verantwortlichkeiten ist nichts, was man im Nachhinein einfach so anfügt. Das muss von Anfang an integriert werden. Rackspace und AMD entwickeln genau das und schaffen damit eine neue Kategorie von KI-Infrastruktur für Unternehmen, die der Markt seit langem fordert."

"Enterprise-KI entwickelt sich rasch vom Experimentierstadium hin zur Produktionsreife, und das erfordert eine Recheninfrastruktur, die auf Leistung und Effizienz im großen Maßstab ausgelegt ist", so Dan McNamara, Senior Vice President und General Manager im Bereich Compute & Enterprise AI bei AMD. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Rackspace stellen wir KI-Rechenleistung von AMD in verwalteten, privaten und regulierten Umgebungen bereit, sodass Unternehmen KI mit der Leistung und Flexibilität einsetzen können, die ihre Workloads erfordern."

Die Zusammenarbeit mit AMD soll Rackspace in die Lage versetzen, sein sorgfältig zusammengestelltes KI-Portfolio für Unternehmen zu vervollständigen und vier integrierte Funktionen einzuführen. Zusammen bilden diese Funktionen einen umfassenden, integrierten Stack, der von Bare-Metal-Rechenkapazitäten und entwicklerfreundlichen Inferenz-Tools über eine vollständig verwaltete Inferenz-Laufzeitumgebung mit festgelegten SLAs bis hin zu einer regulierten Enterprise-AI-Cloud reicht. Ziel ist es, Unternehmen einen einzigen Ansprechpartner zu bieten, der für jede Ebene verantwortlich ist und die Anforderungen hinsichtlich Souveränität, Leistung und Compliance der jeweiligen Workloads erfüllt.

Enterprise AI Cloud: Eine vollständig verwaltete, private und hybride KI-Umgebung, die auf AMD Instinct-GPUs, AMD EPYC-CPUs und dem verwalteten Betriebsmodell von Rackspace basiert. Rackspace würde den gesamten Stack - von beschleunigter Rechenleistung über KI-Inferenz bis hin zu Agenten in der Produktion - für Unternehmen zusammenstellen, integrieren und betreiben, die Souveränität, Compliance und operative Verantwortlichkeit benötigen.

Eine vollständig verwaltete, private und hybride KI-Umgebung, die auf AMD Instinct-GPUs, AMD EPYC-CPUs und dem verwalteten Betriebsmodell von Rackspace basiert. Rackspace würde den gesamten Stack - von beschleunigter Rechenleistung über KI-Inferenz bis hin zu Agenten in der Produktion - für Unternehmen zusammenstellen, integrieren und betreiben, die Souveränität, Compliance und operative Verantwortlichkeit benötigen. Enterprise Inference Engine: Eine kontextbezogene Inferenz-Laufzeitumgebung, die Domänenwissen, Sitzungsverlauf und unternehmensspezifische Datenkontexte über Abfragen hinweg beibehält und es KI-Agenten und großen Sprachmodellen ermöglicht, mit der Konsistenz und dem institutionellen Gedächtnis zu arbeiten, die Produktionsumgebungen erfordern. Rackspace würde die Verantwortung für die SLA übernehmen und für Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Leistung sorgen, sodass Unternehmen große Sprachmodelle und KI-Agenten unter Verwendung ihrer eigenen Daten mit vollständiger Nachvollziehbarkeit und Kostenkontrolle betreiben können.

Eine kontextbezogene Inferenz-Laufzeitumgebung, die Domänenwissen, Sitzungsverlauf und unternehmensspezifische Datenkontexte über Abfragen hinweg beibehält und es KI-Agenten und großen Sprachmodellen ermöglicht, mit der Konsistenz und dem institutionellen Gedächtnis zu arbeiten, die Produktionsumgebungen erfordern. Rackspace würde die Verantwortung für die SLA übernehmen und für Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Leistung sorgen, sodass Unternehmen große Sprachmodelle und KI-Agenten unter Verwendung ihrer eigenen Daten mit vollständiger Nachvollziehbarkeit und Kostenkontrolle betreiben können. Inference as a Service: Dedizierte, verwaltete AMD Instinct-GPUs mit entwicklerfreundlichen Toolkits für Inferenz und Feinabstimmung, die als regulierte Alternative zur Anmietung von Standard-GPUs bereitgestellt werden. Der Kunde bringt sein eigenes Modell und Entwicklungsteam mit. Rackspace würde zuverlässige Bare-Metal-Kapazitäten für AMD Instinct bereitstellen, verbunden mit operativer Disziplin, Support auf Hardware-Ebene und Leistungs-SLOs.

Dedizierte, verwaltete AMD Instinct-GPUs mit entwicklerfreundlichen Toolkits für Inferenz und Feinabstimmung, die als regulierte Alternative zur Anmietung von Standard-GPUs bereitgestellt werden. Der Kunde bringt sein eigenes Modell und Entwicklungsteam mit. Rackspace würde zuverlässige Bare-Metal-Kapazitäten für AMD Instinct bereitstellen, verbunden mit operativer Disziplin, Support auf Hardware-Ebene und Leistungs-SLOs. Bare Metal AMD Instinct: Vorgeschlagene dedizierte, leistungsstarke AMD Instinct-Rechenplattform auf Bare-Metal-Basis für Kunden, die physische Isolation, deterministische Leistung und direkten Hardwarezugriff für anspruchsvolle und hochgradig angepasste Trainings- und Inferenz-Workloads benötigen.





Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rackspace.com/enterprise-ai/partners/amd

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks für Unternehmen, von der regulierten Private Cloud bis hin zu KI-Inferenz und Agenten in der Produktion. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf einer sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu Rackspace Technology und AMD, darunter unter anderem die erwarteten Vorteile, der Umfang, die Größenordnung, die Erwartungen und die Leistung, die sich aus dem Rahmenvertrag ergeben könnten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit, eine produktionsreife KI-Infrastruktur bereitzustellen, den Zeitplan hierfür sowie jegliches erwartete Umsatzwachstum); die Schaffung einer vollständig verwalteten KI-Umgebung in einem einheitlichen Servicemodell; die Nutzung aktueller und zukünftiger AMD-Technologie für groß angelegte KI-Implementierungen sowie damit verbundene Marktchancen und Nachfrageerwartungen; die jeweiligen Aussichten der Parteien für die KI-Branche; die erwartete Endkundennachfrage; die erwartete Entwicklung, Verfügbarkeit, Bereitstellung und Leistung dieser Lösungen; die Fähigkeit, einen ergebnisorientierten Infrastrukturdienst bereitzustellen; sowie die erwarteten Geschäftsergebnisse. Die Absichtserklärung bildet einen Rahmen für eine mögliche Zusammenarbeit und stellt für keine der Parteien eine verbindliche Verpflichtung dar, eine bestimmte Transaktion, Finanzierung oder sonstige geschäftliche Vereinbarung abzuschließen. Es wurden noch keine endgültigen Vereinbarungen getroffen, die Gespräche befinden sich weiterhin im Vorstadium, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Vereinbarungen tatsächlich geschlossen werden, dass sich die Parteien auf die Bedingungen einigen werden oder dass die erwarteten Vorteile der Zusammenarbeit letztlich realisiert werden. Eine etwaige Fremdfinanzierung, die zur Umsetzung der in der Absichtserklärung vorgesehenen Transaktionen erforderlich ist, hängt von der Verfügbarkeit einer Finanzierung zu akzeptablen Konditionen ab. Es kann nicht garantiert werden, dass eine solche Finanzierung tatsächlich zustande kommt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel anhand von Begriffen wie "anstreben", "voraussehen", "glauben", "aufbauen", "schaffen", "ermöglichen", "vorstellen", "etablieren", "erwarten", "untersuchen", "könnte", "beabsichtigen", "planen", "positionieren", "prognostizieren" "sein", "werden", "darauf hinarbeiten", "würde" und anderen Begriffen mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet und erfolgen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Werten abweichen. Anleger werden dringend gebeten, diese und andere Risiken und Ungewissheiten zu prüfen, die in den jeweiligen Unterlagen von Rackspace Technology und AMD bei der Securities and Exchange Commission näher beschrieben sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die jüngsten Berichte auf den Formularen 10-K und 10-Q. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Keine der beiden Firmen übernimmt die Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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