

WASHINGTON (dpa-AFX) - Toast, Inc. (TOST) released a profit for its first quarter that Increased, from last year



The company's bottom line totaled $126 million, or $0.20 per share. This compares with $56 million, or $0.09 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 21.9% to $1.630 billion from $1.337 billion last year.



Toast, Inc. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $126 Mln. vs. $56 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.09 last year. -Revenue: $1.630 Bln vs. $1.337 Bln last year.



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