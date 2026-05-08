Nach vollständiger Implementierung wird das wegweisende Modernisierungsprogramm das Filialnetz der Bank und mehr als 40 Millionen Konten umfassen

GRAND-LANCY, Schweiz und KOPENHAGEN, Dänemark, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab heute bekannt, dass die Habib Bank Limited (HBL), ein führendes Finanzinstitut in Pakistan, im Rahmen eines der ehrgeizigsten Modernisierungsprogramme der Region erfolgreich Temenos Core Banking in Betrieb genommen hat.

Die erste Inbetriebnahme umfasst sowohl das konventionelle als auch das islamische Bankwesen und beinhaltet in einer ersten Phase die Migration von Kundenkonten aus 200 Filialen in Pakistan auf die Temenos-Plattform. Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Strategie von HBL, Agilität, Resilienz und Skalierbarkeit in seinen Betriebsabläufen zu gewährleisten.

Nach seiner vollständigen Einführung wird dieses wegweisende Programm das Filialnetz der Bank und mehr als 40 Millionen Konten abdecken und täglich rund 20 Millionen Transaktionen abwickeln.

Diese von Systems Limited unter Einsatz des Country Model Bank-Accelerators durchgeführte Implementierung integriert Temenos Core und Temenos Data Hub in eine Hybrid-Cloud-Architektur auf Basis von Red Hat OpenShift. Die moderne Plattform beschleunigt Produkteinführungen, steigert die Verarbeitungsgeschwindigkeit und -effizienz und liefert Echtzeitdaten für Analysen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Muhammad Nassir Salim, President & CEO von HBL, kommentierte: "Die Einführung des Kernbankensystems von Temenos ist ein entscheidender Meilenstein in der technologischen Transformation der HBL. Dies versetzt uns in die Lage, Innovation, Produktagilität und skalierbare Effizienz voranzutreiben. Es handelt sich um ein umfangreiches und komplexes Projekt, und Temenos sowie Systems Limited haben sich mit außerordentlichem Engagement dafür eingesetzt, diese Initiative zum Erfolg zu führen."

William Moroney, Chief Revenue Officer bei Temenos, sagte: "Durch den Ersatz der Altsysteme durch den Cloud-nativen Kern von Temenos erhält HBL eine äußerst robuste und skalierbare Plattform, die selbst die größten und komplexesten Bankgeschäfte bewältigen kann. Diese Modernisierung ermöglicht es HBL, Millionen von Kunden innovative Dienstleistungen schnell, sicher und effizient anzubieten. Wir sind stolz darauf, bei dieser strategischen Umgestaltung mit HBL zusammenzuarbeiten."

Ammara Masood, GM Global BFS, Systems Limited, ergänzte: "Dieser erfolgreiche Systemstart spiegelt unsere Fähigkeit wider, komplexe, groß angelegte Modernisierungsprogramme für den Bankensektor in mehreren Ländern durchzuführen. In Zusammenarbeit mit Temenos haben wir eine Implementierung sichergestellt, die den strategischen Zielen von HBL entspricht und eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum und langfristigen Erfolg schafft."

Über HBL

Die HBL war die erste pakistanische Geschäftsbank, die 1947 in Pakistan gegründet wurde. Im Laufe der Jahre hat die HBL ihre Position als führende Privatbank in Pakistan gefestigt und verfügt heute über mehr als 1.700 Filialen, mehr als 2.300 Geldautomaten, mehr als 54.300 Konnect by HBL-Vertretungen (eine Plattform für den Bankverkehr ohne Filialbesuch) sowie mehr als 42.000 QR-Standorte, über die weltweit mehr als 40 Millionen Kunden betreut werden. Die Bank gilt aufgrund ihrer kundenorientierten Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich als das führende Finanzinstitut des Landes - und bietet ihren Kunden in den Ländern, in denen die Bank tätig ist, regional relevante Dienstleistungen.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Core-Banking-Suite und unseren erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

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