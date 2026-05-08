© Foto: DALL-EWährend Vistra die Anleger im Jahr 2024 mit einem Kurssprung von 280 % verwöhnte, lief es 2025 eher mau für den US-Versorger. Hier lag das Jahresplus nur bei 3 %. Startet die Aktie nach den Zahlen wieder durch?Bislang lief es für die Aktien von Vistra in diesem Jahr überhaupt nicht. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen lag der Kurs sogar leicht im Minus. Trotz langfristiger Verträge mit den Hyperscalern Meta und AWS, trat die Aktie so gut wie auf der Stelle. Die Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Jahres könnten jetzt den Kurs aus seiner Lethargie rausholen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist der texanische Stromversorger wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Das …Den vollständigen Artikel lesen
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