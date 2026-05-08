Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr van het Reve, Sie haben Dividat 2013 mit Ihrer Schwester Eva und ETH-Professor Eling de Bruin als Spin-off der ETH Zürich gegründet. Inzwischen stehen über 1'000 NEURO GYM-Geräte weltweit im Einsatz in Reha-Kliniken, Pflegeheimen und Premium-Fitnessclubs. An welchem konkreten Punkt wurde aus dem akademischen Forschungsprojekt ein wirtschaftlich tragfähiges Unternehmen und was waren als CEO Ihre bisher grössten «Learnings»? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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