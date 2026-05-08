Der Spezialchemiekonzern Evonik zeigt sich trotz einer zuletzt spürbaren Belebung des Geschäfts weiterhin zurückhaltend für den weiteren Jahresverlauf. Nach Angaben des Unternehmens hat der Iran-Krieg seit März in mehreren Bereichen für eine höhere Nachfrage gesorgt - vermutlich ausgelöst durch verstärkte Vorratskäufe. Zudem entwickelten sich die Preise für das Tierfutteradditiv Methionin besser als erwartet.Für das zweite Quartal rechnet Evonik deshalb mit einer deutlichen Verbesserung des operativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär