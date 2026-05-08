Jetzt hat die Commerzbank im Übernahmepoker mit UniCredit geliefert. Der DAX-Konzern hat am Donnerstag nicht nur besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt, sondern auch neue Finanzziele bis 2030 präsentiert. Damit will Vorstandschefin Bettina Orlopp den Eigenständigkeitskurs untermauern.Im ersten Quartal steigerte die Commerzbank den Nettogewinn auf 913 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Ergebnis bei 834 Millionen Euro gelegen. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 868 Millionen Euro gerechnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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