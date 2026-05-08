Manche Anleger reiben sich die Augen. Seit dem Beginn des Irankriegs haben die beiden Krisenmetalle heftig korrigiert. Gold hat 1000 US-Dollar seit seinem Allzeithoch verloren und Silber schon einmal fast die Hälfte. Das scheint so gar nicht ins Drehbuch zu passen. Wer jetzt noch verkauft ist selber schuld. Zwar ist ein weiterer Abstieg, vor allem beim Silber in Regionen um knapp über die 60 US-Dollar-Marke denkbar, aber unwahrscheinlich. Wer die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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