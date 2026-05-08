Tesla meldet den sechsten Monat in Folge steigende China-Verkäufe. Rückenwind liefern starke Exporte aus Shanghai nach Europa sowie ein Sicherheits-Meilenstein: Das Model Y besteht als erstes Auto die neuen NHTSA-Assistenztests. Doch trotz der positiven Signale stehen die US-Behörden wegen "Full Self-Driving" weiter auf der Bremse.Tesla bleibt in China auf Wachstumskurs: Nach Angaben der China Passenger Car Association stiegen die Verkäufe von in China produzierten E-Autos im April im Jahresvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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