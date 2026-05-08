DJ Commerzbank baut weitere 3.000 Stellen ab

DOW JONES--Die Commerzbank hat sich neue ehrgeizigere Ziele für den Zeitraum bis 2030 verordnet. Sie will die Eigenkapitalrendite bis 2030 auf 21 Prozent steigern. Das bisherige Ziel für 2028 von mindestens 15 Prozent wurde auf 17 Prozent angehoben. Die neue Strategie beinhaltet einen weiteren Abbau von brutto 3.000 Stellen.

Beim Abbau setze die Bank "auf bewährte Altersprogramme, natürliche Fluktuation und Demografie", hieß es im Bericht zum ersten Quartal. Mit den Arbeitnehmervertretungen seien erste Eckpunkte geregelt worden.

Die Bank hatte bereits bei der Bekanntgabe ihrer Ziele bis 2028 Anfang des vergangenen Jahres den Abbau von 3.900 Stellen bekanntgegeben, davon 3.300 in Deutschland.

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May 08, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)

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