LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 380 auf 350 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Bernstein passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die jüngsten Resultate der Schnellrestaurant-Kette an. Die Zielsenkung begründete er mit dem derzeitigen konjunkturellen Gegenwind und dessen Auswirkungen auf das Konsumenteneinkommen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 17:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5801351017
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