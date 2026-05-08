Der österreichische IOT-Konzern Kontron erlitt im März hohe Kursverluste; in der Spitze fiel die Kontron-Aktie von 27,50 € auf rund 18 €. Ein Teil des Rückgangs wurde wieder aufgeholt. Am Freitag gewinnt sie leicht und steht bei 22,60 €. Hier könnte es zu einer Übernahme kommen. Was bedeutet das für die Aktie? Mögliche Übernahme gemeldet Am 6. Mai teilte das Linzer Unternehmen mit, dass der größte Aktionär Ennercon ein Übernahmeangebot vorbereite. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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