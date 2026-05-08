Die Commerzbank AG steht vor einer der entscheidendsten Phasen ihrer jüngeren Unternehmensgeschichte. Während das Institut mit ehrgeizigen Wachstumszielen und einem verschärften Sparkurs seine Eigenständigkeit sichern will, wächst gleichzeitig der Einfluss der italienischen Großbank UniCredit. Der Übernahmekampf entwickelt sich zunehmend zum Machtpoker um die Zukunft der zweitgrößten deutschen Privatbank - mit erheblichen Folgen für Beschäftigte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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