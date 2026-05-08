Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH



08.05.2026 / 12:01 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG Company Name: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 08.05.2026 Target price: €145 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 124.00 to EUR 145.00.



Abstract:

We have reworked the valuation model published in our most recent note of 9 April to account for a rise in the value of DRAG's holdings in Almonty as well as higher 2027 drilling CAPEX than we had previously modelled. On 1 April DRAG announced the disposal of 9m shares in Almonty (38% of its holding diluted for bond conversion). The total gain was almost €100m. In the same press, release management announced that the proceeds would be reinvested into a €220m-€230m 2026 drilling programme encompassing ca. 21.8 net wells (2025 CAPEX was €110m). Ca. half these new wells are scheduled to begin production at mid-year and the balance in Q3/Q4. First 2027 guidance issued with the 2026 annual report on 22 April indicates that next year's CAPEX will also be ample at €150m. We had previously assumed €113m. We expect ca. 15 new wells to come on line next year with timing similar to 2026. DRAG's balance sheet can easily accommodate this spending. We estimate that net debt/trailing 12 month EBITDA will be only 0.4x by the end of next year. The Almonty share price has risen 12% since our 9 April note. Based on the increase in the value of DRAG's holdings in Almonty's debt and equity, as well as higher post-2027 oil and gas production than we previously modelled, we have raised our price target from €124 to €145. We retain our Buy recommendation (upside: 58%).





First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 124,00 auf EUR 145,00.



Zusammenfassung:

Wir haben das in unserer letzten Studie vom 9. April veröffentlichte Bewertungsmodell überarbeitet, um dem Wertanstieg der DRAG-Beteiligung an Almonty, sowie den höheren Bohrinvestitionen für 2027 als wir ursprünglich angenommen hatten, Rechnung zu tragen,. Am 1. April gab DRAG den Verkauf von 9 Millionen Almonty-Aktien bekannt (38 % der Beteiligung nach Berücksichtigung der Anleiheumwandlung). Der Gesamtgewinn belief sich auf fast €100 Mio. In derselben Pressemitteilung kündigte das Management an, dass der Erlös in ein Bohrprogramm für 2026 im Umfang von €220 Mio. - €230 Mio. reinvestiert werde, das ca. 21,8 Nettobohrlöcher umfasst (Investitionsausgaben für 2025: €110 Mio.) Etwa die Hälfte dieser neuen Bohrlöcher soll Mitte des Jahres die Produktion aufnehmen, der Rest im dritten bzw. vierten Quartal. Die erste Guidance für 2027, die am 22. April mit dem Jahresbericht 2026 veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass die Investitionsausgaben im nächsten Jahr mit €150 Mio. ebenfalls reichlich ausfallen werden. Wir waren zuvor von €113 Mio. ausgegangen. Wir erwarten, dass im nächsten Jahr ca. 15 neue Nettobohrlöcher in Betrieb genommen werden, wobei der Zeitplan dem von 2026 ähnelt. Die Bilanz von DRAG kann diese Ausgaben problemlos verkraften. Wir schätzen, dass das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA der letzten 12 Monate bis Ende des nächsten Jahres nur 0,4 betragen wird. Der Aktienkurs von Almonty ist seit unserer Studie vom 9. April um 12 % gestiegen. Aufgrund des Wertzuwachses der DRAG-Beteiligungen an den Schuldtiteln und Aktien von Almonty sowie einer höheren Öl- und Gasproduktion nach 2027 als zuvor von uns modelliert, haben wir unser Kursziel von €124 auf €145 angehoben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 58 %).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: DR0_GR-2026-05-08_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News