Das schwedische Unternehmen hat das 4-Stunden-Speicherprojekt nach eigenen Angaben zur Baureife gebracht. Die Netzanschlusszusage und alle erforderlichen Genehmigungen für das größte Speicherprojekt in einer deutschen Großstadt liegen vor. Flower, ein schwedisches Energy-Tech-Unternehmen, wird in Hamburg-Bergedorf einen Batteriespeicher mit 100 Megawatt Leistung und 400 Megawattstunden Kapazität realisieren. Das Projekt sei nun in den baureifen Status überführt worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es seien der Netzanschluss und alle erforderlichen Genehmigungen gesichert. Flower hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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