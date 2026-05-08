Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag leicht nachgegeben. Sie reagierten damit auf die wieder gestiegenen Spannungen im Iran-Konflikt. Trotz Waffenruhe hatten sich die USA und der Iran gegenseitig in der Strasse von Hormus beschossen. Zudem hatte das US-Militär einzelne Ziele im Iran angegriffen. Der EuroStoxx50 verlor gegen Mittag 0,63 Prozent auf 5.935,13 Punkte. Ausserhalb der Eurozone sank der schweizerische SMI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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