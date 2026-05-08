Nicht viele Menschen werden 100 Jahre alt. Und wohl die allerwenigsten von ihnen können auf ein Leben zurückblicken, wie David Attenborough eines hatte. Der britische Tierfilmer, Naturforscher und Schriftsteller selbst spricht von einem «äusserst aussergewöhnlichen» Leben, bei dem er das Glück gehabt habe, die wildesten Orte des Planeten zu erforschen. Doch die Welt habe sich in diesen 100 Jahren stark verändert - und so wurde Attenborough zu ihrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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