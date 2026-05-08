Glaukos - GKOS: Pullback-Setup mit Unterstützung bei 130 USD!

Starkes Wachstum erwartet!

Aber Achtung: Insider verkaufen Glaukos-Aktien (GKOS) im Wert von 4.2 Millionen USD!

Glaukos (GKOS) - US3773221029

Rückblick: Aufgrund der stark überkauften Situation am US-Gesamtmarkt präsentieren wir heute mit der Glaukos-Aktie ein Wertpapier abseits der klassischen Blue Chips. Der Aufwärtstrend ist intakt mit einem Halbjahresplus von fat 60 Prozent. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Entwicklung nach den Quartalszahlen vom 29. April. Dem anschließenden Gap Up folgten ein neues Pivot-Hoch und ein Rücksetzer auf die Unterstützungslinie bei 130 USD.

Glaukos-Aktie: Chart vom 07.05.2026, Kürzel: GKOS Kurs: 134.15 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Die gemeldeten Eckdaten und die Stimmung bei Analysten sind grundsätzlich positiv. Solang der gestrige Ausbruchsversuch im zweiten Anlauf gelingen sollte, erwarten wir einen kräftigen Kursanstieg. Das Kursziel nach Measured Move liegt bei circa 164 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Insider-Verkäufe in Höhe von 4.2 Millionen USD sollten zumindest ein Warnsignal sein. Ein Stop Loss unter der 130-USD-Marke ist Pflicht!

Meinung

Die Glaukos Corporation entwickelt Medizintechnik und Arzneimittel für die Augenheilkunde. Der Schwerpunkt liegt auf minimalinvasiven Therapien gegen Glaukom sowie Behandlungen für Hornhaut- und Netzhauterkrankungen. Dazu gehören winzige Implantate zur Senkung des Augeninnendrucks, langwirksame Medikamentensysteme als Alternative zu Augentropfen sowie Therapien gegen trockenes Auge und Alterssichtigkeit. Das Analysehaus Needham hat das Kursziel für die Glaukos-Aktie von 127 auf 136 USD angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Hintergrund sind besser als erwartete Quartalsumsätze, getragen vom starken Wachstum im Glaukomgeschäft. Besonders das Produkt iDose entwickelte sich dynamisch, während auch die iStent-Reihe stärker abschnitt als prognostiziert. Zudem erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2026. In den vergangenen zwölf Monaten stieg der Umsatz um 36 Prozent auf 551 Millionen USD, allerdings schreibt das Unternehmen weiterhin Verluste. Somit könnte das Wertpapier eher für kurzfristige, gut abgesicherte Trades infragekommen. Wer langfristige Geldanlagen sucht, ist anderswo besser aufgehoben.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 7.88 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 115.19 Millionen USD

Meine Meinung zu Glaukos ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/analyst-ratings/umsatz-ubertrifft-erwartungen-needham-hebt-glaukoskursziel-auf-136-usdollar-an-93CH-3453575, https://de.investing.com/news/insider-trading-news/glaukosfinanzvorstand-alex-thurman-verkauft-aktien-im-wert-von-14-mio-93CH-3460387, https://de.investing.com/news/insider-trading-news/glaukos-president-coo-gilliam-stost-aktienpaket-im-wert-von-28-mio-ab-93CH-3460354

Veröffentlichungsdatum: 08.05.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, da eine eng verbundene Person Positionen in GKOS hält.

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