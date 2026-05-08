Rheinmetall-Aktie schwächelt nach Quartalszahlen



Werbung







Trotz gestiegenen Umsatzes und einer stabilen Auftragslage des Verteidigungskonzerns reagieren die Anleger skeptisch.





Der Rüstungskonzern Rheinmetall lieferte zum gestrigen Donnerstag seinen Finanzbericht für das erste Quartal im Jahr 2026. Die Anleger reagierten verhalten auf die Berichterstattung und die Aktie verlor daraufhin seit Donnerstagmittag zeitweise um über 8 Prozent. Am Freitagvormittag notierte der Kurs somit noch bei ca. 1.280 Euro. Der DAX-Konzern präsentierte jedoch ein Umsatzwachstum von ca. 8 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal. Mit einem operativen Ergebnis von ca. 224 Millionen Euro erzielte Rheinmetall eine Steigerung um ca. 17 Prozent. Dabei betrug das Ergebnis je Aktie 2,18 Euro, während es sich im Vorjahreszeitrum auf 1,78 Euro belief. Der operative Free Cashflow sank erheblich ins Minus aufgrund des Aufbaus von Vorräten für das angestrebte Umsatzwachstum in 2026. Mit der abgeschlossenen Übernahme von Naval Vessels Lürssen im Februar hat Rheinmetall seine Unternehmensgruppe um eine privat geführte Werftengruppe für autonome Überwassersysteme erweitert. Die gestiegenen Verteidigungsausgaben in zahlreichen Ländern wirken sich weiterhin positiv auf den Auftragsbestand des Konzerns aus, weshalb Rheinmetall für das laufende Jahr weiteres Umsatzwachstum erwarte.









In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





















