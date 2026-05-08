Im ersten Quartal 2026 sind in Deutschland geschätzt 2,2 Gigawattstunden an Batteriespeicherkapazität neu in Betrieb genommen worden. Damit ist der Markt weiter um rund 38 Prozent gegenüber dem Wert des ersten Quartals 2025 gewachsen. Während der Photovoltaik-Heimspeichermarkt stagniert, verzeichnet der Großspeichermarkt ein starkes Wachstum von rund 120 Prozent. Er ist damit erstmals gemessen am Kapazitätszuwachs gleichauf mit dem Heimspeichersegment. Dies geht aus Analysen der Datenplattform "Battery Charts" des Instituts für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA) der RWTH Aachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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