Weil die Auflagen der Gemeinde zu anspruchsvoll geworden sind, hat Statkraft die Planung für einen PV-Park in Niederlauken (NRW) beendet. Das Projekt rentiert sich finanziell nicht mehr. Die Deutschland-Tochter der norwegischen Statkraft verfolgt die Planungen für einen Solarpark mit angeschlossenem Batteriespeicher in Niederlauken/NRW nicht weiter. Wie das Unternehmen mitteilte, sind dafür die von der Gemeinde Weilrod beschlossenen Vorgaben für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ausschlaggebend. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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