Bechtle ist mit deutlichen Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr gestartet und trotzt dabei weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen wie hohen Speicherchippreisen. Vor allem der Rekord-Auftragsbestand sowie die anhaltend hohe Investitionsbereitschaft öffentlicher Auftraggeber stimmen den IT-Dienstleister optimistisch. "Die unmittelbaren Auswirkungen des Iran-Kriegs sind beherrschbar", erklärte Vorstandschef Thomas Olemotz. Auch mit den Folgen der Speicherchipkrise könne das Unternehmen "sehr gut umgehen". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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