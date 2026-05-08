Dem Dax steht ein heikler Wochenausklang ins Haus. Im heutigen Freitagshandel ringt der deutsche Leitindex zunächst um Stabilität. Vom Schwung der letzten Tage ist nicht mehr sonderlich viel zu sehen.Einmal mehr steht der Iran-Krieg im Fokus. Hatten zuletzt Zeichen der Entspannung die Aktienmärkte stimuliert, bietet sich aktuell ein ganz anderes Bild. Neue Sorgen vor einer weiteren Eskalation flamm(t)en auf und drück(t)en die Aktienindizes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de