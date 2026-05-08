Aurubis blickt deutlich optimistischer auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025/26 und hebt ihre Ergebnisprognose an. Hintergrund sind ein verbesserter Marktausblick, anhaltend hohe Metallpreise sowie eine stärkere Entwicklung im Recyclinggeschäft. Damit sendet Europas größter Kupferproduzent ein positives Signal an den Markt - insbesondere mit Blick auf die Nachfrage nach strategischen Industriemetallen und Recyclinglösungen. Prognose für 2025/26 deutlich angehoben Aurubis erwartet für das laufende Geschäftsjahr nun ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 425 Mio. Euro und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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