Krones ist trotz geopolitischer Unsicherheiten und eines weiterhin volatilen wirtschaftlichen Umfelds stabil in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Besonders erfreulich entwickelte sich der Auftragseingang, der im ersten Quartal spürbar anzog und die hohe Investitionsbereitschaft der Kunden erneut unterstreicht. Auftragseingang zieht deutlich an Von Januar bis März 2026 steigerte Krones den Auftragseingang um 5,3 % auf 1.512,1 Mio. Euro nach 1.435,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Damit lag der Wert nicht nur deutlich über dem Vorjahr, sondern auch oberhalb des vierten Quartals 2025. Das sogenannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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