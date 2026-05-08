ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Buy" belassen. Das neue Management bekenne sich klar zu einer Vereinfachung der Konzernstruktur, schrieb Joshua Stone in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar zu einer Roadshow./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0007980591
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