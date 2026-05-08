Griechenlands Stromversorger Public Power Corporation (PPC) wird entlang wichtiger europäischer Verkehrsachsen in Rumänien und Griechenland 106 Schnell- und Ultraschnellladepunkte an "34 strategischen Standorten" errichten. Dass PPC als griechischer Stromversorger auch Ladepunkte in Rumänien plant, kommt nicht von ungefähr: Schon 2023 hatte das Unternehmen mit Enel Romania einen rumänischen Betreiber von Ladeinfrastruktur übernommen, der bis dahin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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