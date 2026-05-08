IREN hat einen Fünfjahresvertrag über 3,4 Milliarden Dollar mit Nvidia geschlossen und erhält zugleich eine strategische Option auf eine Nvidia-Beteiligung von bis zu 2,1 Milliarden Dollar. Nvidia kann über fünf Jahre bis zu 30 Millionen IREN-Aktien zu 70 Dollar je Aktie erwerben, während IREN bis zu 5 Gigawatt K.I.-Infrastruktur nach Nvidia-Architektur entwickeln soll. Die Aktie sprang nach der Meldung deutlich an, weil der Markt den Konzern nicht mehr nur als früheren Bitcoin-Miner bewertet, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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