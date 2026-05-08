EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Porsche treibt Fokussierung auf Kerngeschäft weiter voran



08.05.2026 / 14:16 CET/CEST

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Porsche treibt Fokussierung auf Kerngeschäft weiter voran Vorstand und Aufsichtsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG beschließen weitreichende Maßnahmen im Rahmen der strategischen Neuausrichtung.

Tochterunternehmen Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH und Cetitec GmbH sollen nicht weitergeführt werden.

Insgesamt mehr als 500 Mitarbeiter vom geplanten Stellenabbau betroffen.

Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters: "Porsche muss sich wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren. Das ist die unabdingbare Grundlage für eine erfolgreiche strategische Neuausrichtung. Das zwingt uns zu schmerzhaften Einschnitten - auch bei unseren Tochtergesellschaften."

Stuttgart. Nach dem geplanten Verkauf seiner Anteile an Bugatti Rimac und der Rimac Group ergreift die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG erneut weitreichende Maßnahmen im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung: Die Tochtergesellschaften Cellforce Group GmbH mit Sitz in Kirchentellinsfurt, Porsche eBike Performance GmbH mit Sitz in Ottobrunn sowie Cetitec GmbH mit Sitz in Pforzheim sollen nicht weitergeführt werden. Insgesamt sind mehr als 500 Mitarbeiter betroffen. Dr. Michael Leiters, Vorstandsvorsitzender von Porsche: "Porsche muss sich wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren. Das ist die unabdingbare Grundlage für eine erfolgreiche strategische Neuausrichtung. Das zwingt uns zu schmerzhaften Einschnitten - auch bei unseren Tochtergesellschaften."

Cellforce Group GmbH Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Porsche AG mit einer technologieoffenen Antriebstrategie besteht für die Cellforce GmbH keine ausreichend tragfähige Perspektive mehr. Die Geschäftsleitung wird daher Gespräche mit dem Betriebsrat zur Schließung des Unternehmens aufnehmen. Rund 50 Mitarbeiter sind betroffen.

Porsche eBike Performance Die Porsche eBike Performance GmbH wurde gegründet, um leistungsstarke E-Bike-Antriebssysteme zu entwickeln und weltweit zu vermarkten. Aufgrund grundlegend veränderter Marktbedingungen für E-Bike-Antriebe werden die Aktivitäten des Joint Ventures eingestellt. Diese Maßnahme steht im Einklang mit der strategischen Konzentration der Porsche AG auf ihr Kerngeschäft. Die Betriebsschließung an den Standorten Ottobrunn und Zagreb betrifft rund 350 Mitarbeiter.

Cetitec GmbH Die Cetitec GmbH in Pforzheim entwickelte spezialisierte Software für Datenkommunikation für Porsche und den gesamten Volkswagen Konzern. Auch hier hat sich das Marktumfeld verändert und Entwicklungsumfänge wurden verlagert. Die Geschäftsleitung der Cetitec GmbH wird Gespräche mit dem Betriebsrat zur Schließung des Unternehmens aufnehmen. Betroffen sind rund 60 Mitarbeiter in Deutschland und 30 in Kroatien.



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