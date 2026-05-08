© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoSoftBank wollte mit einem gigantischen Kredit auf OpenAI setzen. Doch Investoren zweifeln zunehmend an der Bewertung und dem Wachstum der KI-Firma.SoftBank reduziert offenbar seine ambitionierten Finanzierungspläne rund um OpenAI deutlich. Der japanische Technologiekonzern will statt der ursprünglich angepeilten 10 Milliarden US-Dollar nun möglicherweise nur noch bis zu 6 Milliarden US-Dollar über einen kreditfinanzierten Deal aufnehmen. Das berichteten mit den Gesprächen vertraute Personen gegenüber Bloomberg. Zweifel an OpenAI wachsen Hintergrund sind zunehmende Bedenken potenzieller Geldgeber. Mehrere Investoren sollen Schwierigkeiten gehabt haben, eine realistische Bewertung für das …Den vollständigen Artikel lesen
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