Die Rheinmetall-Aktie gerät nach einem überraschenden Analysten-Downgrade massiv unter Druck. Trotz Milliardenfantasie durch steigende Verteidigungsausgaben und neuer Aufträge im Nahen Osten wächst die Skepsis an der Börse. Selbst ein spektakulärer Insider-Kauf von Konzernchef Armin Papperger konnte den Abwärtstrend zuletzt nicht stoppen.JPMorgan zieht die Reißleine Die US-Bank JPMorgan hat ihre Kaufempfehlung für Rheinmetall gestrichen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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