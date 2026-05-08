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WKN: A3DC2Y | ISIN: US8726571016 | Ticker-Symbol: B81
Stuttgart
08.05.26 | 21:55
37,630 Euro
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Finanzdienstleistungen
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Sonstige
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