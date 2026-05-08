Datum der Anmeldung:
04.05.2026
Aktenzeichen:
B3-61/26
Unternehmen:
Cencora Inc., Conshohocken, PA/USA (früher AmerisourceBergen); Erwerb eines Minderheitsanteils an Covetrus, Portland, ME/USA (weitere Aktionäre: Fonds von CD&R, Clayton, Dubilier, Rice, NY/USA, sowie von TPG Inc, Fort Worth, TX/USA)
Produktmärkte:
Technik Dienstleistungen Software und Verbrauchsmaterialien für Tierärzte, Tierarzneimittel für Haustiere und Nutztiere, Vertrieb von Tiergesundheitsprodukten, Veterinäre
04.05.2026
Aktenzeichen:
B3-61/26
Unternehmen:
Cencora Inc., Conshohocken, PA/USA (früher AmerisourceBergen); Erwerb eines Minderheitsanteils an Covetrus, Portland, ME/USA (weitere Aktionäre: Fonds von CD&R, Clayton, Dubilier, Rice, NY/USA, sowie von TPG Inc, Fort Worth, TX/USA)
Produktmärkte:
Technik Dienstleistungen Software und Verbrauchsmaterialien für Tierärzte, Tierarzneimittel für Haustiere und Nutztiere, Vertrieb von Tiergesundheitsprodukten, Veterinäre
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