In den fünf Kategorien zeichnet The Smarter E 2026 herausragende Projekte rund um Photovoltaik, Speicher, Mobilität, Digitalisierung und Energiewende aus. Die Finalisten stehen nun fest. Die Jury für die Verleihung der Smarter E Awards hat die Finalisten 2026 bekannt gegeben. Wie die Veranstalter mitteilten, sei die zentrale Herausforderung aktuell die intelligente Integration des erneuerbaren Stroms in die Energiesysteme durch Digitalisierungs- sowie Flexibilisierungslösungen und den Einsatz von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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