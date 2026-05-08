Nach einem deutlichen Rückgang 2024 sind die Umsätze der Speicherunternehmen im vergangenen Jahr wieder deutlich gewachsen und werden wohl auch in diesem Jahr noch steigen, wie aus der Marktanalyse des BVES hervorgeht. Allerdings wächst aktuell die Unsicherheit in der Branche. Die Umsatzerlöse der Energiespeicherbrache haben sich im vergangenen Jahr wieder deutlich erholt und stiegen um 31 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Sie erreichten damit fast wieder das Niveau von 2023, wie aus der am Freitag vom Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) vorgestellten Marktanalyse hervorgeht. Für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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