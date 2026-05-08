Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG



08.05.2026 / 15:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 08.05.2026 Kursziel: 6,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q1: Vorsprung beim Umsatz, Rückstand beim Ergebnis



SCHWEIZER ELECTRONIC hat am 6.5. über die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 berichtet und die Guidance bestätigt.



Dynamisches Wachstum: In Q1 erzielte SCHWEIZER ein überraschend starkes Umsatzwachstum von 20,2% yoy auf 47,3 Mio. EUR. Der Handelsumsatz wuchs dabei leicht überproportional um 25,1% yoy auf 31,9 Mio. EUR (Umsatzanteil: 67,3%). Als sehr positiv hervorzuheben ist aber auch, dass die Eigenproduktion in Schramberg zweistellig zulegen konnte und Erlöse i.H.v. 15,5 Mio. EUR (+11,5% yoy; +7,6% qoq) beitrug. Mit einem Umsatzplus von rund 18% entwickelten sich die Umsätze mit Automotive und Industriekunden deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Des Weiteren trugen im Geschäftsfeld Aviation & Defence die verstärkten Vertriebsaktivitäten Früchte und bescherten SCHWEIZER hier einen ersten nennenswerten Quartalsumsatz von 0,8 Mio. EUR (Vj.: 0,1 Mio. EUR). Die Erfolge in diesem strategisch wichtigen Bereich sollen im Jahresverlauf weiter ausgebaut werden. Insgesamt verfügte der Konzern per 31. März über einen Auftragsbestand von 211,1 Mio. EUR (31.12.2025: 194,1 Mio. EUR), wovon 125,3 Mio. EUR auf Auslieferungen im Zeitraum April bis Dezember 2026 entfallen sollen.



Break Even erneut verfehlt: Ungeachtet der starken Topline wirkten sich ein weiter vorherrschender Preisdruck auf der Kunden- und Lieferantenseite sowie Produkt- und Kundenmixverschiebungen nach wie vor belastend aus, sodass die Bruttomarge von 5,1% (Vj.: 3,5%) zwar über Vorjahr jedoch unter unseren Erwartungen lag. Trotz einer leichten Reduzierung der Overhead-Kosten infolge der Restrukturierungsmaßnahmen lagen folglich sowohl das EBIT mit -1,7 Mio. EUR (Vj.: -2,8 Mio. EUR) als auch das EBITDA mit -0,4 Mio. EUR (Vj.: -1,5 Mio. EUR) noch unterhalb des Break Even-Niveaus. Bereinigt um Restrukturierungskosten dürfte das adjusted EBITDA aber eine schwarze Null zeigen. Unterm Strich stand ein Konzernergebnis von -2,7 Mio. EUR (Vj.: -3,8 Mio. EUR) zu Buche, sodass die Eigenkapitalquote wieder leicht auf 19,0% (31.12.: 21,4%) zurückging. Ebenso fiel der Free Casfhlow trotz anhaltender Investitionszurückhaltung mit -5,7 Mio. EUR wieder deutlich negativ aus.



Neue Herausforderungen nagen an Guidance: Für das Gesamtjahr hält der Vorstand unverändert an den kommunizierten Zielen (Umsatz: 165-185 Mio. EUR; EBITDA: 3,3-6,0 Mio. EUR) fest, betont jedoch die zusätzlichen Herausforderungen infolge des Irankriegs. So sei etwa der Trend steigender Materialpreise für Leiterplatten unter anderem durch steigende Glasgewebekosten ungebrochen. Wesentliche Voraussetzungen für das Erreichen der avisierten Ergebniskennzahlen für das Geschäftsjahr 2026 seien daher die Sicherstellung der Materialverfügbarkeit sowie die Weitergabe der Kostensteigerungen an die Kunden. Wir rechnen mit einer höheren Topline als zuvor, erachten die Guidance infolge des ergebnisseitig schwachen Jahresstarts und des in Q2 u.E. eher noch zunehmenden Gegenwinds aber bereits als ambitioniert und positionieren uns etwas unterhalb.



Fazit: Nach Q1 geht SCHWEIZER beim Umsatz zwar mit einem Vorsprung, beim Ergebnis aber mit einem spürbaren Rückstand gegenüber der Guidance in die kommenden Quartale. Wir erachten das Kurspotenzial nach der zuletzt starken Kursperformance (1M: +66,3%) kurzfristig als ausgereizt und stufen die Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 6,50 EUR auf 'Halten' ab.







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