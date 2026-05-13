EQS-News: SCHWEIZER ELECTRONIC AKTIENGESELLSCHAFT
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
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|SCHWEIZER ELECTRONIC AKTIENGESELLSCHAFT
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2327162 13.05.2026 CET/CEST