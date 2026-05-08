Förderung nachhaltiger, hochwertiger Naturstoffe durchganzheitliche Verantwortung

LMR Naturals by IFF ein weltweit führender Anbieter von natürlichen Inhaltsstoffen für Parfümerie, Kosmetik und Aromen wird seine neuesten Innovationen auf der Internationalen Fachmesse für Rohstoffe der Parfümerie (SIMPPAR) vom 26. bis 27. Mai in Grasse vorstellen. Während der Branchenveranstaltung wird IFF neue Ergänzungen seiner LMR Hearts-Kollektion präsentieren und dabei sein Know-how im Bereich Naturstoffe sowie seine wegweisende Wissenschaft hervorheben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260506873616/de/

Bernard Blerot, VP R&D Naturals at IFF, smelling geranium in a botanical research laboratory.

"Verantwortungsvolle Innovation stand bei LMR schon immer im Mittelpunkt", sagte Bertrand de Préville, Geschäftsführer von LMR. "Unsere Stärke liegt in unserer Fähigkeit, das gesamte Spektrum natürlicher Technologien zu beherrschen, um die Kreativität der Parfümeure zu unterstützen. Wir verbinden Natur, Wissenschaft und Kreativität, um nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und unseren Kunden weltweit einen Mehrwert zu bieten."

Vier neue LMR Hearts auf der SIMPPAR vorgestellt

Die neuen LMR Hearts von LMR Naturals die jeweils durch langfristige Beschaffungspartnerschaften, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken sowie präzise molekulare Destillation und Fraktionierung am LMR-Standort in Grasse entwickelt wurden, umfassen:

Lavandin Heart France, mit einem ausgeprägten Cumarin-Profil für eine üppigere Note

mit einem ausgeprägten Cumarin-Profil für eine üppigere Note Armoise Heart Morocco, das reichhaltiger an Thujonen ist und eine frischere, besser sich ausbreitende Wirkung hat

das reichhaltiger an Thujonen ist und eine frischere, besser sich ausbreitende Wirkung hat Ylang Heart Madagascar, das ein einzigartiges "Extra-Grade"-Profil mit cremigen und sonnigen Duftnoten bietet

das ein einzigartiges "Extra-Grade"-Profil mit cremigen und sonnigen Duftnoten bietet Geranium Heart Egypt, das sich durch ein fruchtiges Litschi-Profil ohne die üblichen minzigen Aspekte auszeichnet

"Diese neuen Hearts veranschaulichen, wie Wissenschaft und Beschaffungskompetenz natürliche Inhaltsstoffe aufwerten können", sagte Bernard Blerot, VP R&D Naturals bei IFF. "Sie bieten eine höhere Reinheit und Fokussierung bei gleichzeitiger Wahrung der Integrität des natürlichen Rohstoffs und demonstrieren die wissenschaftliche Kompetenz unseres Teams."

Innovationen bei natürlichen Inhaltsstoffen

Die vier auf der SIMPPAR vorgestellten LMR-Herzen folgen auf mehrere Innovationen bei natürlichen Inhaltsstoffen, die bereits früher in diesem Jahr vorgestellt wurden, darunter:

Tonka-Bohne CO2 Absolute , hergestellt mittels erneuerbarer überkritischer CO2-Extraktion im LMR-Werk in Aumont-Aubrac, Frankreich

, hergestellt mittels erneuerbarer überkritischer CO2-Extraktion im LMR-Werk in Aumont-Aubrac, Frankreich Osmanthus-Absolue Fruity China , eine fruchtbetonte Interpretation, die als firmeneigener Naturstoff für IFF-Parfümeure entwickelt wurde

, eine fruchtbetonte Interpretation, die als firmeneigener Naturstoff für IFF-Parfümeure entwickelt wurde Pulpextract Passionsfrucht und Himbeere, zwei neue Fruchtinhaltsstoffe mit lebendigen, saftigen Profilen, exklusiv für IFF-Parfümeure

Jeder neue natürliche Inhaltsstoff entspricht dem anhaltenden Interesse der Verbraucher an fruchtigen und Gourmand-Duftnoten, die laut IFF-Erkenntnissen einen bedeutenden und beständigen Anteil an Damendüften ausmachen. LMR ist bestrebt, die Palette der Parfümeure kontinuierlich um Naturstoffe zu erweitern, die Innovation, Nachhaltigkeit und olfaktorischen Ausdruck vereinen.

Diese Markteinführungen untermauern IFFs 25-jähriges Engagement für LMR und nachhaltige, natürliche Rohstoffe und integrieren wegweisende Wissenschaft vom Saatgut über den Anbau bis hin zur Ernte und Extraktion in großem Maßstab in die Kreativität der Parfümeure. Ende Mai wird IFF dieses integrierte Ökosystem mit der Einweihung der Domaine des Naturals LMR in Grasse weiter stärken, einem speziellen Versuchsfeld für Rohstoffe, das das langfristige Engagement des Unternehmens für die Zukunft von Naturstoffen und Innovation unterstreicht.

Die integrierte Plattform für natürliche Inhaltsstoffe von LMR Naturals vereint langfristige Beschaffungspartnerschaften, agronomisch ausgerichtete Nachhaltigkeitsprogramme und intern betriebene Extraktionstechnologien darunter molekulare Destillation, Fraktionierung, CO2-Extraktion und mehr. Durch den Einsatz dieser Technologien an eigenen Standorten können sich LMR Naturals und sein internes Expertenteam auf die von Parfümeuren ausgewählten, besonders begehrten Duftmoleküle konzentrieren. Mit diesem Ansatz liefert LMR Naturals rückverfolgbare, nachhaltige und leistungsorientierte natürliche Inhaltsstoffe für Luxusparfüms und andere Anwendungen.

Über LMR Naturals by IFF

Gegründet 1983 von Monique Rémy und übernommen von IFF im Jahr 2000, ist LMR Naturals eine markenrechtlich geschützte Sparte innerhalb von IFF und widmet sich der Entwicklung hochwertiger, innovativer und nachhaltig gewonnener natürlicher Inhaltsstoffe. LMR Naturals unterstützt Parfümeure weltweit mit einem breiten Portfolio an Naturstoffen für die Bereiche Parfümerie, Kosmetik, Körperpflege, Haushaltspflege sowie Aromen für Geschmacksanwendungen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.iff.com/scent/lmr-naturals/

Willkommen bei IFF

Bei IFF (NYSE: IFF) schaffen wir Freude durch Wissenschaft, Kreativität und Herz. Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Geschmack, Duft, Lebensmittelzutaten, Gesundheit und Biowissenschaften entwickeln wir Innovationen für die Zukunft. Jeden Tag liefern wir bahnbrechende, nachhaltige Lösungen, die Produkte, die Menschen lieben, aufwerten sie fördern das Wohlbefinden, begeistern die Sinne und bereichern das menschliche Erlebnis. Erfahren Sie mehr auf iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

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