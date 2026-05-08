Die unglaubliche Rally bei zahlreichen Aktien aus dem Halbleiter-Sektor setzt sich auch am Freitag in dieser Handelswoche nahtlos fort. Vor allem die Anteile der Speicherriesen Micron, SanDisk und Seagate legen derzeit gefühlt eine Rally ohne Pause aufs Parkett.Der Grund für die Fortsetzung der Rally sind Gerüchte rund um SK Hynix aus Südkorea. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, werde der koreanische Speicherriese "mit beispiellosen Angeboten großer Technologieunternehmen überschüttet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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