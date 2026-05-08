Die Geely-Marke Polestar hat im ersten Quartal 2026 den Umsatz im Jahresvergleich nahezu konstant gehalten, der Nettoverlust hat sich zum Q1 2025 aber mehr als verdoppelt. CEO Michael Lohscheller will die Kosten senken und das Händlernetz für die anstehenden Modellneuheiten ausbauen. Wie bereits berichtet hatte Polestar von Januar bis März 13.126 Elektroautos ausgeliefert und damit das stärkste erste Quartal der Firmengeschichte erreicht - der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net