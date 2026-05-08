Kommentar: Jetzt ist klar: Der Hunger nach Rechenkraft nimmt weiter zu, der KI-Ausbau setzt sich in großer Hast fort. Hochtief baut für Meta und sorgt für große Gewinne im TFA-Depot und Nvidia zeigt sich erfreut über das irre Anthropic-WachstumDie Künstliche Intelligenz ist kein Strohfeuer, das an Kraft verliert, sie wird zum Flächenbrand. Ein Brancheninsider mit Einblick in die Invest-Offensiven der KI-Player in den USA sagte mir gerade: "Das ist bombastisch. Die Ausbauperspektive von 2027 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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