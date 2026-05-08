New York - Ungeachtet wieder zunehmender Spannungen im Nahost-Konflikt sind die US-Aktienmärkte mit Gewinnen in den Handel am Freitag gestartet. Dabei erklommen der S&P 500 und der Nasdaq 100 erneut Rekordhochs. Der US-Arbeitsmarktbericht für April fiel merklich besser als erwartet aus. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,2 Prozent auf 49.706 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,4 Prozent an. Der marktbreite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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