Nach dem Ausstieg bei Rimac mistet der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche weiter aus: Die bereits zurechtgestutzte Batteriezell-Tochter Cellforce soll geschlossen werden, die verbliebenen 50 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Zudem wird das Geschäft mit E-Bike-Antrieben eingestellt und die Softwaretochter Cetitec abgewickelt. Die Cellforce Group wurde einst als Joint Venture von Porsche und Customcells gegründet, um maßgeschneiderte Hochleistungs-Zellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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