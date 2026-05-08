Die vorläufige Planung sieht vor, dass sich die Data Sciences Division auf cybersichere Infrastruktur mit Schwerpunkt auf Fintech und dem patentierten Information Data Exchange (IDE) konzentriert

Das Management wird die Übernahme von API Media, das robuste Patentportfolio sowie die Partnerschaften mit ADIO Inaudible Tones, WiSA und Dolby nutzen, um weltweite Akustik-Industriestandards in den Bereichen hochauflösende drahtlose Übertragung, räumliche Audiosteuerung und Interoperabilität zu etablieren

Der Plan umfasst die eigenständige und erneuerte Umsetzung der Strategie von API Media für WiSA-Halbleiter- und Softwaremodule mit Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, die auf neue Roboter- und Drohnenanwendungen abzielen

Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:DVLT), ein wegweisendes Technologie-Lizenzierungsunternehmen, das die Datenbewertung, Monetarisierung und sichere Web-3.0-Erlebnisse neu definieren will, gab heute bekannt, dass die Unternehmensleitung mit der Prüfung einer möglichen Ausgliederung des Geschäftsbereichs Acoustic Sciences des Unternehmens der die Geschäftsbereiche ADIO, WiSA, Event Citadel und API Media umfasst in ein neues eigenständiges börsennotiertes Unternehmen begonnen hat, das den Namen "API Media" tragen soll. Das Unternehmen hat das Tickersymbol "ADIO" für die geplante Ausgliederungsgesellschaft reserviert und beabsichtigt derzeit, dass API Media nach Abschluss der geplanten Transaktionen an der NASDAQ notiert wird. Diese Transaktionen stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Vorstand des Unternehmens, einer endgültigen Vereinbarung und der Erfüllung der Abschlussbedingungen sowie etwaiger damit verbundener behördlicher Genehmigungen.

Das Unternehmen hat Houlihan Lokey als Finanzberater und Paul Hastings LLP als Rechtsberater im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion beauftragt. Das Unternehmen hat Gespräche mit interessierten Investmentbanken geführt und wird den Bankpartner benennen, nachdem die besten Konditionen für Datavault AI ausgehandelt wurden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die geplante Gründung von API Media zur Schaffung einer eigenständigen, börsennotierten Einheit führen wird, die sich auf akustische Technologien und Live-Veranstaltungen konzentriert, während Datavault AI sich stärker auf seine Kernplattformen zur KI-gestützten Datenmonetarisierung konzentrieren kann. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Aktionäre von Datavault AI, sollte die geplante Transaktion genehmigt und abgeschlossen werden, Aktien von API Media als Dividende erhalten würden. Dies würde ihnen eine direkte Beteiligung sowohl an Datavault AI als auch an API Media verschaffen und zusätzlichen Wert aus dem wachsenden Patentportfolio des Geschäftsbereichs Acoustic Sciences sowie dessen Entwicklung neuer Technologien freisetzen, die auf Interoperabilität und Kommunikation in großen Unternehmens- und wachstumsstarken Märkten abzielen.

"Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial unseres Geschäftsbereichs Acoustic Sciences auszuschöpfen, indem wir eine mögliche Ausgliederung als API Media prüfen ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen, von dem wir erwarten, dass es unter dem Tickersymbol ADIO an der NASDAQ erfolgreich agieren wird", sagte Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI. "Diese geplante Ausgliederung soll unseren Aktionären sofortigen Wert bieten und es beiden Organisationen gleichzeitig ermöglichen, ihre jeweiligen Missionen mit größerer Fokussierung und Agilität zu verfolgen. Wir haben größtes Vertrauen in die Führungsmannschaft, die unsere Acoustic Sciences-Plattform vorantreiben wird, da sie vom boomenden Veranstaltungsmarkt und akustischen Technologien der nächsten Generation profitiert. Wir freuen uns, das Unternehmen nun aus der richtigen Perspektive der Wertmaximierung für unsere Aktionäre zu betrachten. Das Management ist der Ansicht, dass der Fokus der Acoustic Division auf der Schaffung sozialer, interoperabler Kommunikation zwischen Drohnen, Robotern und ihren menschlichen Bedienern sowie auf der Etablierung eines neuen Standards in der Audioübertragung und räumlichen Audiosteuerung eine Mission ist, die eine eigene Bewertung, Führung und Unternehmensführung verdient. Die ADIO-Technologie, die private, sichere, nicht-invasive Werbung, Erlebniswerbung und Web-3.0-Werbung ermöglicht, wird ebenfalls eine enorme Umsatzgenerierungskraft entfalten, wie unsere jüngsten Erfolge belegen,"

fuhr Bradley fort: "Wir glauben, dass die Data Sciences Division und DVLT insofern etwas ganz Besonderes sind, als sie mit der NYSE und OKX in einer Transaktion im Wert von etwa 25 Milliarden US-Dollar konkurrieren. Wir genießen die Freiheit, auf patentierten Fähigkeiten mit einer cybersicheren und konformen Handelsplattform zu operieren, die bei ihrer Einführung ihresgleichen suchen wird. Ein weiterer Vorteil unserer Planung für die Ausgliederung unserer Acoustic Division besteht darin, dass wir uns durch diesen Schritt voll und ganz darauf konzentrieren können, in unserer Data Division die weltweit beste Tokenisierungsplattform zu schaffen. Wir sind wirklich gespannt darauf, was bei Datavault AI in Bezug auf unsere beiden außergewöhnlichen Geschäftsbereiche als Nächstes kommt. Die Kultur der Exzellenz, die überragende kundenorientierte Qualität und die Erfolgsgeschichte von API Media werden im Unternehmen heute und in beiden Unternehmen in der Zukunft fortbestehen."

Geplanter Zeitrahmen

Der Vorstand von Datavault AI hat die Geschäftsführung angewiesen, den Planungsprozess mit einem angestrebten Abschlussdatum zu beginnen, das mit dem Ende des Geschäftsjahres 2026 zusammenfällt. Dieses Ziel hängt von vielen Faktoren und behördlichen Genehmigungen verschiedener Organisationen ab, deren Erlangung möglicherweise mehr Zeit in Anspruch nimmt. Diese Faktoren stehen im Mittelpunkt der Planung und anschließenden Umsetzung durch das Management, mit dem Ziel, alle notwendigen Komponenten der Transaktion bis zum Abschluss des Geschäftsjahres 2026 gemeinsam mit unseren Partnern abzuschließen.

Bewertung

Datavault AI hat die Partner Houlihan Lokey ausgewählt, die über langjährige Erfahrung und hohes Ansehen in den Bereichen Wertpapiere und Bewertung auf dem öffentlichen Markt verfügen. Das Management ist der Ansicht, dass die aktuelle Marktkapitalisierung nicht den eigenständigen Wert der einzelnen Unternehmensbereiche widerspiegelt. Die Planung für die Ausgliederung der Akustik-Sparte sieht ein Wertversprechen vor, und die Datensparte präsentiert ein weiteres. Beide erfordern die Einhaltung von Lizenz- und Betriebsvorschriften, was die Trennung sowohl wirtschaftlich als auch vorteilhaft für beide Unternehmensbereiche macht.

Akustik-Sparte liefert bewährte Tontechnik bei Top-Veranstaltungen: Die Akustik-Sparte hat am vergangenen Wochenende die Bereitstellung von Technologie, Netzwerk-, Ton- und Audiosystemen beim Kentucky Derby erfolgreich abgeschlossen. Das Team ist nun vor Ort für den Einsatz bei der PGA Championship 2026 im Aronimink Golf Club. Diese Meilensteine bauen auf der etablierten Arbeit des Geschäftsbereichs mit großen Sport- und Unterhaltungsstätten auf. Zu den wichtigsten Highlights gehört der Einsatz der drahtlosen Audiotechnologien WiSA, ADIO und Sumerian, die einem großen Publikum klaren, hochauflösenden Klang ohne komplexe Verkabelung bieten. Diese praktische Technologie verbessert das Erlebnis für Fans bei Live-Veranstaltungen und an Veranstaltungsorten.

Der Geschäftsbereich Data erzielt konkrete Meilensteine bei Datenlösungen: Der Geschäftsbereich Data macht weiterhin stetige Fortschritte dabei, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Daten zu verstehen, zu schützen und daraus Wert zu schöpfen. Zu den wichtigsten Höhepunkten zählen die Unterzeichnung von Tokenisierungsverträgen im Wert von 750 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026, die rund 77 Millionen US-Dollar an damit verbundenen Gebühren generierten ein Schritt in Richtung der Umsatzprognose des Unternehmens für das Gesamtjahr 2026 von mindestens 200 Millionen US-Dollar sowie die Einführung einer sicheren Edge-Computing-Infrastruktur in Großstädten. Der Geschäftsbereich unterstützt zudem praktische Anwendungen wie die Überprüfung von Zugangsdaten, die Nachverfolgung digitaler Vermögenswerte und sichere Datenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Unterhaltung, Finanzen und anderen Branchen. Diese Bemühungen werden durch abgeschlossene Projekte und Partnerschaften untermauert, die Daten in praktischen Geschäftswert und Liquidität umwandeln.

Über Datavault AI

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist ein in Philadelphia ansässiges Unternehmen für künstliche Intelligenz und Dateninfrastruktur, das Computing-Plattformen der Enterprise-Klasse für hochleistungsfähige Datenverarbeitung, Edge-GPU-Bereitstellung und quantenfähige Netzwerkarchitekturen entwickelt. Die quantenfähige Edge-GPU-Flotte des Unternehmens, die auf der SanQtum-KI-Plattform von Available Infrastructure läuft, stellt eine verteilte GPU-Infrastruktur in den Ballungsräumen der USA bereit und unterstützt KI-Inferenz-Workloads, Echtzeit-Datenanalysen sowie sicheres Unternehmens-Computing für Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Sport, Medien und Biowissenschaften.

Über seine Geschäftsbereiche Acoustic Sciences und Data Science entwickelt Datavault AI patentierte Technologien und Anwendungen, darunter die akustischen Infrastrukturen WiSA, ADIO und Sumerian sowie ein Portfolio an Lösungen für Datenlizenzierung und -analyse. Das Unternehmen betreibt zudem Plattformen, die Workflows zur Lizenzierung digitaler Assets und zur Datenmonetarisierung für Unternehmenskunden unterstützen.

Datavault AI hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania, und betreut Kunden in ganz Nordamerika. Weitere Informationen über Datavault AI Inc. finden Sie unter www.dvlt.ai

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem die Bewertung des Unternehmens hinsichtlich einer möglichen Ausgliederung des Geschäftsbereichs Acoustic Sciences als eigenständiges Unternehmen, die Absicht, das neue eigenständige Unternehmen an der NASDAQ zu notieren, die erwartete Struktur der geplanten Transaktion, einschließlich der voraussichtlichen Ausschüttung von Aktien an die Aktionäre des Unternehmens als Dividende; die erwarteten strategischen, operativen und finanziellen Vorteile der Transaktion, einschließlich der Erschließung zusätzlicher Werte aus dem Geschäftsbereich Acoustic Sciences und der Möglichkeit für das Unternehmen, seinen Fokus auf seine KI-gesteuerten Plattformen zur Datenmonetarisierung zu schärfen, den voraussichtlichen Abschluss der geplanten Ausgliederungstransaktion innerhalb des Geschäftsjahres 2026, die beabsichtigte Auswahl eines Investmentbanking-Partners für die geplante Transaktion durch das Unternehmen sowie die übergeordnete Strategie des Unternehmens zum Aufbau einer skalierbaren, umsatzgenerierenden KI-Infrastrukturplattform. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Formulierungen enthalten. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Risiko, dass der Vorstand des Unternehmens letztendlich beschließt, die geplante Transaktion nicht durchzuführen; das Scheitern der Aushandlung, des Abschlusses und der Unterzeichnung einer endgültigen Transaktionsvereinbarung; die Unfähigkeit, die Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion innerhalb des vorgesehenen Zeitplans oder überhaupt zu erfüllen; das Scheitern bei der Erlangung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Freigaben oder der NASDAQ-Zulassung für das neue Unternehmen; das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht in einer Weise abgeschlossen wird, die die beabsichtigte steuerliche Behandlung ermöglicht; die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile der Ausgliederung, einschließlich der erwarteten Wertfreisetzung und der verstärkten strategischen Ausrichtung, nicht realisiert werden; die potenzielle Ablenkung der Aufmerksamkeit und der Ressourcen des Managements vom laufenden Geschäftsbetrieb des Unternehmens; die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewertung und Durchführung der geplanten Transaktion; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, einen Investmentbanking-Partner für die geplante Transaktion zu wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen auszuwählen und zu beauftragen; Risiken, dass die aktuelle Marktkapitalisierung den unabhängigen Wert der Unternehmensbereiche während des Bewertungszeitraums möglicherweise nicht widerspiegelt; Wettbewerbsrisiken auf den Märkten für KI-Infrastruktur und Hochleistungsrechner; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen, einschließlich sich weiterentwickelnder regulatorischer Rahmenbedingungen für Wertpapieremissionen, KI-Infrastruktur und digitale Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln oder um neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

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