US-Arbeitsmarktbericht mit zweitem Jobzuwachs in Folge: Ausserhalb des US-Landwirtschaftssektors entstanden im April 115'000 neue Stellen. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4.3%. Am US-Arbeitsmarkt steht damit das zweite Jobplus in Folge zu Buche. Zuvor war der Stellenzuwachs von hoher Volatilität geprägt. Phasen mit Stellenaufbau wechselten sich mit Jobabbau ab. Die aktuellen Zahlen sprechen nun für mehr Stabilität. von Thomas Gitzel, Chief Economist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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